為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌

    2025/11/21 08:13 記者黃美珠／新竹報導

    新竹縣某國中老師昨天早上8點多、上課時間，從學校墜樓後送醫不治，由於這名老師生前曾投訴遭到職場霸凌，外界因此揣測是否與此有關，學校師、生、家長對此都感到不安。

    縣府教育局、警分局初步調查表示，這名女老師近年有情緒問題，後來被投訴不當管教體罰學生且教學不力，經校方調查後認定不適任，情緒顯得更加不穩，但是否跟這起悲劇有關，警方還將深入調查。

    縣府教育局表示，這起悲劇發生在昨天早上第1堂課上，並非外傳學校師生當場直擊，但事發後相關的輔導諮商人員已經進入校園，今天也將針對全校師生員工進行進一步的相關輔導。

    調查人員說，不幸往生的女老師為情緒問題困擾約4年，被檢舉上課遲到且教學不力，後又發生體罰學生的狀況，所以遭到投訴，校方成立調查小組後確認屬實，所以調離原職改任行政人員，上個月死者就曾在上班期間表示情緒不佳，要求送醫，也向縣府投訴遭到職場霸凌，縣府也啟動相關的調查，剛完成女老師的個人訪談，沒想到昨天一早到校後就傳出她不幸墜落的意外，送醫後搶救到早上11點多宣告不治。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播