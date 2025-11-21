在家抽菸、洗衣起口角 男子爆走持西瓜刀砍傷舅舅

在家抽菸、衣服沒丟洗衣機起爭執，男子爆走持西瓜刀砍傷舅舅。（資料照）

苗栗縣謝姓男子與同住的舅舅陳男因生活習慣問題，例如在家抽菸等等常有口角衝突，謝男於今年6月間某日與陳男再度發生爭吵，兩人口角衝突愈演愈烈，謝男突然爆走，衝到家中儲藏室取出西瓜刀砍傷陳男，陳男當場血流不止、意識不清，所幸陳男女兒立刻報警並呼叫救護車，陳男經開刀後恢復，雙手經復健仍有部分功能受限。苗栗地院法官近期審理後，認為陳男女兒及時將陳男送醫，陳男傷勢未達重傷害結果，依重傷害未遂罪判處謝男有期徒刑2年10個月。

謝男稱。因陳男常告知他勿於家中抽菸、髒衣服丟洗衣機等生活習慣問題，認為今年初其外公過世後便遭陳男針對，當天發生爭吵後突然間情緒爆發，取出西瓜刀後持續與陳男爭執，因狀況更激烈他才持西瓜刀往陳男右手砍了一刀。

請繼續往下閱讀...

陳男則說，曾告訴謝男勿在家裡抽菸、內褲需丟洗衣機等，但引發謝男不快；事發當天因女兒與謝男吵架前往查看，謝男取出西瓜刀後，手持西瓜刀舉起約45度往他砍去，他以手阻擋頭部後失血過多、頭暈後快要失去意識，陳男女兒趕緊報警並呼叫救護車。

法官認為，陳男被砍傷後右上臂神經血管肌肉損傷而無法彎曲、左手背肌腱斷裂，經手術、復健後機能足以應付日生活舉止，且陳男女兒及時求援，認為謝男犯行屬未遂，故依重傷害未遂罪判刑。

