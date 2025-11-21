謊稱卡到陰驅邪 園藝工指侵2國中女生

謝男謊稱女國中生卡到陰，涉嫌假藉驅邪性侵得逞，被最高法院判刑定讞。（情境照）

在校園從事園藝工作的謝姓男子，謊稱就讀國中的2名乾女兒卡到陰，神壇前假藉畫符咒驅邪，涉嫌趁機指侵得逞，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，併處徒刑4年10月，他上訴被駁回，即將入監執行。

判決書指出，2022年下半年至2023年間，被告謝男在高雄市某國中從事園藝工作，因而認識學生A女及B女，並收2人為乾女兒。

2023年3月31日上午，謝男帶2女到住處後，先要求B女在2樓神壇等候，並以A女卡到陰，需在背部畫符咒驅邪化解為由，獨自帶往房間，要求她趴在床上，涉嫌撫摸背部、臀部後，謊稱驅邪作法進一步指侵。隔天上午，謝男又以B女卡到陰，需畫符咒驅邪化解為由，帶她至房間涉嫌性侵。謝男辯稱，只有帶2女到住處1次，因對方說卡到陰，才在神壇前面幫她們畫符，否認犯行。

高雄高分院調查，2女曾私下談論遭謝男假藉卡陰性侵詳細過程外，更造成A女會作噩夢，及B女覺得很想死、很丟臉的心理傷害，依成年人故意對少年犯強制性交罪共2罪，併處執行刑4年10月。謝男不服上訴，被最高法院判決駁回，全案落幕，檢方將通知他到案服刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法