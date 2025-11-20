為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「毒品唾液快篩」抓毒駕抓到了 高雄查獲全國首例

    2025/11/20 23:58 記者邱俊福／台北報導
    警政署打毒駕，「毒品唾液快篩試劑檢測」執法今天上路。圖為毒品唾液快篩分析儀。（資料照）

    警政署打毒駕，「毒品唾液快篩試劑檢測」執法今天上路。圖為毒品唾液快篩分析儀。（資料照）

    為有效打擊吸食毒品後駕車案件，警政署研議已久的「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂相關法規後，今天（20日）正式全面上路執法，今晚在高雄市鳳山區大東一路查獲全國首宗唾液毒品快篩陽性毒駕案。

    據悉，高雄市警察局鳳山分局今晚7點左右在鳳山大東一路攔檢盧姓駕駛，唾液毒品快篩試劑檢測結果呈海洛因毒品陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛，後續將採集尿液檢驗，待尿液檢驗報告出爐後，再行移送高雄地檢署偵辦。

    警政署說，為律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，已會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，相關條文已於今年11月19日正式公告施行。同時，警政署也已函頒「毒品唾液快篩執法」作業程序，並通令全國各警察機關自今日起全面上路執法。

    警政署說，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

