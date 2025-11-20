11/20 今彩539頭獎開1注！800萬獎落桃園

11月20日開獎的第114000281期今彩539頭獎開1注；第114000093期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月20日開獎的第114000281期今彩539頭獎開1注，由桃園市龜山區龜山里光峯路27號1樓的「財庫投注站」開出；第114000093期威力彩頭獎則摃龜。

第114000093期威力彩中獎號碼為「第一區：03、08、17、20、31、35，第二區：07」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共186注中獎，每注可得4000元；陸獎共1262注中獎，每注可得800元；柒獎共2564注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3849注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7745注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1259注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000281期今彩539中獎號碼為「01、05、33、36、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6297注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3479注中獎，每注可得50元。

第114000281期39樂合彩中獎號碼為「01、05、33、36、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬766注中獎，每注可得1125元。

第114000281期3星彩中獎號碼為「232」，壹獎共92注中獎，每注可得5000元。

第114000281期4星彩中獎號碼為「2459」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法