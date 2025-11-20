為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    修馬達趁機指侵鄰居 還嗆要花錢外射舔私處 維修工賠百萬仍判關

    2025/11/20 21:49 記者鮑建信／高雄報導
    王男涉嫌指侵鄰居，還說願花錢外射、舔下體，經高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，全案落幕。（情境照）

    王男涉嫌指侵鄰居，還說願花錢外射、舔下體，經高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，全案落幕。（情境照）

    高市68歲王姓維修工，為鄰居甲女修理馬達，涉嫌趁機強行指侵，還說要花錢體外射精和舔私處，高等法院高雄分院審酌他賠償百萬元和解，改處徒刑3年6月，他不服上訴被駁回，全案落幕。

    判決書指出，2022年9月28日上午，被告王男經鄰居甲女請托，到住處協助移動馬達線路，施工後她欲付費用，王男竟要求擁抱，隨即不顧她堅決反對，涉嫌上下其手，進而指侵得逞，後來還抓她的手，撫摸「那話兒」。

    此時，王男仍不肯罷手，願意付費2000元和1000元，嘿咻外射和舔她私處，被甲女拒絕後，他又說：「待勃起消退即離去，不要向別人說起今天的事」等語。甲女不甘受辱，報請警方處理。

    王男指稱，完工後甲女想要學習做開關，他回說：「一個開關有6個洞，上下各3個，你拿東西把中間的洞插進去，上面2個腳就打開了」等語，否認犯行。

    高雄地院依妨害性自主罪，判處王男有期徒刑4年，高雄高分院審酌他賠償100萬和解，從輕改判3年半，他仍不服上訴，被最高法院判決駁回，即將入獄服刑。

