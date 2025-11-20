為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    入選國際發明家名人堂 南消第6大隊長邱淵明救災研發拿專利

    2025/11/20 21:26 記者王捷／台南報導
    台南市消防局第六大隊長邱淵明獲發明競賽頒獎，入選國際傑出發明家名人堂。（南市消防局第六大隊提供）

    台南市消防局第六大隊長邱淵明獲發明競賽頒獎，入選國際傑出發明家名人堂。（南市消防局第六大隊提供）

    台南市消防局第六大隊長邱淵明投入消防勤務與創新研發，今年入選「2025國際傑出發明家名人堂」，是全國僅3名得主之一，台南市消防之友會第六辦事處日前也頒發獎勵金，將由總統接見。

    消防局表示，邱淵明長年在第一線救災，熟悉火場與災害現場的各種限制及風險，上任大隊長後推動成立創新研發小組，把同仁在勤務中遇到的問題整理成需求，結合產官學研資源設計器材與制度，讓研發成果能直接回到現場使用。

    2022年他率隊以5件作品參加綠點子國際發明暨設計競賽，拿下多面鈦金與金銀牌，其中「二氧化碳吸收裝置」與「便攜式熱防護消防救援無線電套」取得專利，被視為從消防實務中長出的發明。

    近年他又帶領團隊參與國內外發明賽事與市府創新提案，累積鈦金、金、銀、銅等獎項，也讓第六大隊成為消防體系中少數兼具研發能量與救災實務經驗的單位。

    台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬表示，邱淵明入選「2025國際傑出發明家名人堂」實至名歸，不只是個人榮耀，更顯示消防專業與研發創新可以並行，許多作品都已投入實務應用，對提升第六大隊與整體消防制度都有長遠助益。

    邱淵明說，這份榮耀屬於所有一起投入研發的同仁，感謝市府、消防局與台南市消防之友會第六辦事處長期支持，未來會持續精進救災技術與創新應用，讓更多研發成果守護市民生命與財產安全。

    台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬（左）赴第六大隊，當面將獎勵金交給邱淵明大隊長。（南市消防局第六大隊提供）

    台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬（左）赴第六大隊，當面將獎勵金交給邱淵明大隊長。（南市消防局第六大隊提供）

