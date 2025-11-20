為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    曾釀2死9傷！猴硐自行車道3人遭黃腳虎頭蜂螫 隧道內蜂巢已移除

    2025/11/20 19:37 記者黃子暘／新北報導
    新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道今日發生黃腳虎頭蜂螫傷3人事件。黃腳虎頭蜂示意圖。（新北市動保處提供）

    新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道今日發生黃腳虎頭蜂螫傷3人事件。黃腳虎頭蜂示意圖。（新北市動保處提供）

    新北市瑞芳區今（20）日發生虎頭蜂螫傷人事件，3名民眾在猴硐遊客中心外自行車道遭黃腳虎頭蜂螫傷就醫。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處獲報後即請捕蜂達人團隊前往事發地點地毯式搜索，在下午3點許於隧道內發現拳頭大小黃腳虎頭蜂巢，已完成移除，據悉3位受傷民眾狀況穩定。

    天氣轉冷，為何此案蜂群活動力還如此強？楊淑方說明，此案蜂巢約拳頭大小，應為原有蜂巢已經「滿編」後分群出來的蜂巢，蜂巢位於較長的隧道內，內部溫度不如室外寒冷，也較少有人車干擾，仍屬相對適合虎頭蜂築巢、活動的環境。

    2023年9月，瑞芳區八分寮步道有山友團不幸遭遇黃腳虎頭蜂攻擊，導致2死9傷事件，引發全國關注，顯示防蜂重要性。楊淑方提醒，民眾可穿著長袖、淺色衣物，利用含DEET的防蚊液防蜂，遇巡邏蜂應盡速離開，勿再進入虎頭蜂領域範圍；遇到蜂巢切勿自行處理，應通報1999由專業人員協助；如遭受攻擊要立刻迅速逃離並壓低身體，多人應分散逃跑，直到蜂群停止追擊；不幸被蜂螫傷，應立即通報119送醫，先小心移除螫針並清潔冰敷，若出現呼吸困難等過敏反應，需緊急用藥送醫。

    動保處補充，秋季是虎頭蜂最活躍、攻擊性最強的季節，民眾至郊區休憩、登山健行等、農作或山區活動時，可先上「新北市虎頭蜂熱點網」搜尋。

    新北市動保處獲報後即請捕蜂達人團隊前往事發地點地毯式搜索，在下午3點許於隧道內發現拳頭大小黃腳虎頭蜂巢，已完成移除。（新北市動保處提供）

    新北市動保處獲報後即請捕蜂達人團隊前往事發地點地毯式搜索，在下午3點許於隧道內發現拳頭大小黃腳虎頭蜂巢，已完成移除。（新北市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播