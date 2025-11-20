曾釀2死9傷！猴硐自行車道3人遭黃腳虎頭蜂螫 隧道內蜂巢已移除

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道今日發生黃腳虎頭蜂螫傷3人事件。黃腳虎頭蜂示意圖。（新北市動保處提供）

新北市瑞芳區今（20）日發生虎頭蜂螫傷人事件，3名民眾在猴硐遊客中心外自行車道遭黃腳虎頭蜂螫傷就醫。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處獲報後即請捕蜂達人團隊前往事發地點地毯式搜索，在下午3點許於隧道內發現拳頭大小黃腳虎頭蜂巢，已完成移除，據悉3位受傷民眾狀況穩定。

天氣轉冷，為何此案蜂群活動力還如此強？楊淑方說明，此案蜂巢約拳頭大小，應為原有蜂巢已經「滿編」後分群出來的蜂巢，蜂巢位於較長的隧道內，內部溫度不如室外寒冷，也較少有人車干擾，仍屬相對適合虎頭蜂築巢、活動的環境。

2023年9月，瑞芳區八分寮步道有山友團不幸遭遇黃腳虎頭蜂攻擊，導致2死9傷事件，引發全國關注，顯示防蜂重要性。楊淑方提醒，民眾可穿著長袖、淺色衣物，利用含DEET的防蚊液防蜂，遇巡邏蜂應盡速離開，勿再進入虎頭蜂領域範圍；遇到蜂巢切勿自行處理，應通報1999由專業人員協助；如遭受攻擊要立刻迅速逃離並壓低身體，多人應分散逃跑，直到蜂群停止追擊；不幸被蜂螫傷，應立即通報119送醫，先小心移除螫針並清潔冰敷，若出現呼吸困難等過敏反應，需緊急用藥送醫。

動保處補充，秋季是虎頭蜂最活躍、攻擊性最強的季節，民眾至郊區休憩、登山健行等、農作或山區活動時，可先上「新北市虎頭蜂熱點網」搜尋。

新北市動保處獲報後即請捕蜂達人團隊前往事發地點地毯式搜索，在下午3點許於隧道內發現拳頭大小黃腳虎頭蜂巢，已完成移除。（新北市動保處提供）

