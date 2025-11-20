12則柯南養成術 最高檢「神探」公益桌曆預購破3000本

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。（記者王定傳攝）

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，預購已破3000本以上，每本公益價200元，收入全數歸入國庫；桌曆發想人、檢察總長邢泰釗今日表示：「2026神探桌曆，就是一本破案的法學方法論，小朋友看了，就有小柯南的非凡觀察力和勇氣；大朋友看了，就有福爾摩斯或李昌鈺的推理能力；創業家看了，心中就有領悟」。

神探公益桌曆是最高檢編輯團隊歷經一年籌劃，蒐集多種推理類型，結合經典推理文學與偵查實務，並與學者專家討論角色、情節，以12則經典推理故事結合法律概念，搭配2026每月插畫與故事摘要，呈現辦案邏輯與證據運用的探案辯證，讓國人彷彿親歷法庭與現場交錯的時空。

最高檢今日舉行發表會，邀請法務部保護司長洪信旭、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等人參與，並同步播放最高檢製作正氣5「神探」微電影。

邢泰釗致詞時感嘆：「世界華文人口有14億以上，居然不能出版有名的犯罪推理小說，很令人遺憾；目前台灣相當富裕，人民素質也高，是時候開始建立台灣自己本土司法美學與犯罪推理小說」。

邢泰釗並表示：「最高檢透過今天的微電影與即將出版的《台灣法學方法論精粹》，開始為台灣自己的法學資料庫添磚加瓦，或許現在能力還不足以創建出台灣自己的特色，但須先做好準備，讓將來年輕人可以使用這些材料，來建構台灣本土司法美學及犯罪推理小說」。

名作家詹宏志說，「這份桌曆12個月份就是12本書或12位作者的整理歸納，也隱藏著一個司法人員自我期許，期許自己在這樣混亂的世界裡頭，仍然有機會可以為社會扮演一個中流砥柱的角色」。

既晴則表示：「現代社會邏輯與法律素養非常重要，最高檢透過桌曆及微電影的方式來表現法律的精神，走向一般大眾生活，非常有親切感」。

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，主任檢察官林麗瑩（右起）、法務部保護司長洪信旭、檢察總長邢泰釗、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴出席。（記者王定傳攝）

