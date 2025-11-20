慘遇惡狼遭囚逼打「分手砲」 台中少女冷靜蒐證脫困

二審認陳男涉妨害自由、強制性交二罪，分判1年2月、3年6月，應執行4年，仍可上訴。（資料照）

台中市陳姓男子與一名15歲少女是男女朋友，少女今年3月間提分手，陳約少女見面後亮刀威嚇囚禁，再以「分手砲」為由性侵，少女暗中機警錄影並傳訊網友求助逆轉危機，最終讓警方找到她脫困，案經台中高分院審理，認陳分涉妨害自由、強制性交二罪，分判1年2月、3年6月，應執行4年，仍可上訴。

事件發生在今年3月，少女與陳姓男友交往近兩年後決定分手，本以為是到場「談清楚」，卻成了她必須靠智慧脫逃的一場危機，陳男在情緒失控下將少女帶回租屋處，先是拿出折疊刀恫嚇「今天沒有要讓你離開、來同歸於盡」，接著以刀尖抵住少女頸部、腹部搶走手機，關閉手機定位功能，讓少女難以求助拘禁。

陳男隨後再以「打最後一次分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女則假意配合後，暗中以手機錄影蒐證，另傳訊給網友，請網友協助通知父母報警，警方獲報後，循線救出少女。

案經台中地院一審認定陳男涉犯私行拘禁、強制性交罪，以想像競合犯從重依強制性交罪論處，判刑4年，但二審法官認為陳男「拘禁」與後續行為並非同一犯意，而是兩個獨立的犯罪決定，因此改判「妨害自由」1年2月、強制性交罪3年6月徒刑，合併應執行4年，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

