桃園警破獲喪屍煙彈分裝場 查獲大批製毒材料

桃園警方破獲一起第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件，起出大量製毒材料。（警方提供）

桃園警方16日晚間破獲一起第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件，逮捕通緝李姓男子（28歲），並查扣改造手槍、子彈及依托咪酯煙彈1批、煙油原油15瓶重達3.6公斤、不明液體原料2桶重達3.9公斤、安非他命、分裝器具、香料及大量化工材料等物，疑為製造第二級毒品喪屍煙彈之原料與分裝工具；全案除依違反槍砲、毒品罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，擴大追查槍枝、毒品來源。

桃園市政府警察局保安警察大隊日前於巡邏勤務時查獲毒品案犯嫌，隨即由刑事警察大隊針對手機鑑識，並調閱監視器影像發現毒品來源及槍枝情資，立即成立專案小組展開追查，專案小組原訂於11月17日向法院聲請搜索票，但在前一天晚間監控發現李姓男子疑似準備搬離藏身處並逃亡。

請繼續往下閱讀...

專案小組遂於16日晚間9點35分前龜山區李嫌租屋處查訪，由於李姓男子在屋內拒不開門，警方破門而入將李逮捕，並查扣改造手槍、子彈及大量喪屍煙彈分裝原料及器具，成功阻斷危害社會治安的來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

桃園警方破獲一起第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件，起出大量製毒材料。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法