台灣更生保護會80年 鄭銘謙：里程碑也是新起點

台灣更生保護會台北、士林、新北分會昨舉行慶祝大會，法務部長鄭銘謙出席致詞。（台灣更保提供）

慶祝第80屆更生保護節，台灣更生保護會台北、士林、新北分會昨舉行慶祝大會，以「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」為主題，感謝社會各界對更生保護工作的支持與貢獻；法務部長鄭銘謙致詞說：「80年是里程碑，也是新的起點，希望社會各界攜手，以愛為燈，照亮更多更生朋友的路」。

鄭銘謙並說，80年來在眾多志工及社會各界先進的攜手努力下，為無數迷失方向的更生朋友們帶來新生的希望，讓他們能回歸家庭與社區，重新展開新生活；他感謝各民間團體與個人的支持與投入，更生保護的推動，是公私協力的典範，展現了社會的包容與溫暖，也見證「希望」與「改變」的無窮力量。

請繼續往下閱讀...

台灣更保董事長張斗輝說，更生朋友在面對自卑感和社會的排斥下，就可能走回原路，此時更生保護會提供的溫暖與協助，就是拉住他們的手，感謝更生輔導員們，他們用愛、傾聽和關懷，讓每位更生朋友感到被接納的溫暖，相信在眾人齊齊努力下，未來更生保護的推動會更好、更成功。

台灣更保說，這次活動除宣導更保業務，並表揚熱心協助更保推動業務的團體與個人；表揚團體包含：「財團法人元大文教基金會、信溢工程行、昶輝螺絲企業有限公司、財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會、社團法人亞杜蘭關懷協會、社團法人台灣露德協會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」；個人部分，台北分會林光中更生輔導員、士林分會胡純寬更生輔導員、新北分會黃文智更生輔導員皆獲得入選10大傑出更生輔導員。

活動除了鄭銘謙、張斗輝與會，檢察總長邢泰釗、法務部保護司長洪信旭、台北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長郭永發、士林地檢署檢察長張云綺、更保台北分會主委林炳耀、更保士林分會主委謝禎煥、更保新北分會主委曾瀚霖也都出席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法