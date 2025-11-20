「幣想」主嫌僅認1罪！ 律師反駁：檢方忽略防詐證據造成冤屈

施啟仁今下午被押解至士林地院，出席幣想洗錢案審理準備程序，辯護團隊包括前檢察官、今年8月剛轉職律師的莊勝。（資料照）

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想科技」涉嫌勾結詐騙集團，收取被害人現金後再轉為虛擬幣給詐團，詐騙金額逾12.7億元、洗錢金流突破23億，多達4000人受害。士林地方法院今下午2時30分召開準備程序，並提解主嫌施啟仁應訊；辯方強調，幣想公司均遵循法令規定，對到門店購買泰達幣的民眾設有多重防詐機制，並透過定期與不定期稽核成功阻止多起可疑交易，但檢方卻未採信有利證據，造成被告冤屈。

檢警調查，施啟仁與黑幫關係密切，有親戚是天道盟正義會大哥，部分加盟業者亦有竹聯幫成員，而施則擔任幣想台灣負責人，妻子林女為亞太區總監。夫妻二人斥資1920萬美元入股「幣想科技」，取得合法外衣後，再招募加盟店收取數百萬元加盟金；門市表面提供虛擬幣交易，實際上將假投資泰達幣款項透過多層轉帳掩飾金流，最終淪為洗錢管道，施啟仁甚至指導受害人如何應對企業驗證。

今庭訊中，施啟仁僅坦承幣想公司違反洗錢防制法、未登記提供虛擬資產服務部分，其他指控則予以否認。辯護團隊指出，施男及幣想公司均遵循法令規定，對於到門店購買泰達幣的民眾設有多重防詐機制，並透過定期與不定期稽核，成功阻止多起可疑交易，但檢方未採信有利證據，造成被告冤屈。

法官詢問施男，是否曾向Gary借款並簽下幣想相關協議，施啟仁表示未簽收據，但與CoinW簽有股權代持協議，約定若未還款給Gary，幣想公司所有權將屬於Coin，而該股權協議書已遭扣押。

辯護團隊強調，被害人多為遭詐後才至幣想購買泰達幣，主觀故意與不確定故意需以客觀情狀判斷，檢方應舉證說明。對此，檢察官則回應，被告完全否認犯行，辯方的說法只是「文字堆疊」，不影響審理。

實際上，施啟仁在羈押期間短時間內就先後委任9名辯護人。高等法院認為，為防止湮滅或變造證據，以及勾串共犯的可能，於9月23日核發限制書，限制多名律師接見；最終才確定由律師莊勝博、袁健峰及陳偉芳組成的三人辯護團隊繼續承辦本案。

