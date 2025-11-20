為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    餵狗釀犬隻咬人、行人跌倒 婦辯「觀音指示」挨罰8.6萬

    2025/11/20 16:48 記者王善嬿／嘉義報導
    婦人長期餵養遊蕩犬，引發犬隻多次追車、咬人，導致社區不安。（嘉義縣政府提供）

    婦人長期餵養遊蕩犬，引發犬隻多次追車、咬人，導致社區不安。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣竹崎鄉一名吳姓婦人長期餵養遊蕩犬，形成10餘隻犬活動熱點，近1年多次追車、咬人還發生導致行人跌倒意外。嘉義縣家畜疾病防治所自6月獲報後多次查察，勸導過程中，吳婦辯稱是「觀音指示」餵狗，還自稱警察顧問，辱罵、推擠稽查人員，嘉畜所依據動物保護法開罰8萬6000元。

    嘉畜所表示，動保人員巡查時，在竹崎鄉內埔村溪洲加油站周邊，發現多處餵食器具及逾10隻犬隻聚集，人員試圖帶回肇事犬隻，吳婦情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，還以「觀音指示」、「警察顧問」等語推脫責任，因認其行為涉及刑法妨害公務，將她依法送辦。

    嘉畜所說，雖然吳婦丈夫曾承諾不再餵養、幫妻子求情，但7、8月還是持續接獲檢舉，依動保法第3條第7項，長期餵養並具管理行為者視同飼主，吳婦餵養犬隻，卻未辦理寵物登記、施打狂犬病疫苗與絕育，依動保法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，裁罰共8萬3000元，另因犬隻影響公共安全加罰3000元。此案捕捉的11隻問題犬，已全數絕育並收容，不再回置原地。

    嘉畜所強調，不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，也會干擾野生動物、污染環境，且餵養者拆除行為矯正器情況時有所聞，會大幅降低管理效果；遊蕩犬易接觸野生動物，提高狂犬病跨物種傳播風險，一旦伴隨棄養與放養，將形成惡性循環，呼籲民眾若希望協助流浪動物，應通報、絕育與認養，才能降低衝突，保障居民安全並改善動物福利。

