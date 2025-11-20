怕「人頭」跑了 詐團3成員囚5人再拐騙74人下場出爐

3名男子加入詐欺集團後，囚禁5名人頭戶防落跑，還涉嫌騙74人，地院依剝奪行動自由等罪，判最重4年2月並沒收所得。（記者王捷攝）

台南地方法院今早針對3名加入詐欺集團的邱姓男子、王姓男子與陳姓男子宣判，認定他們看管人頭帳戶提供者，竟私行囚禁5人，再騙74名被害人，依剝奪行動自由、3人以上共同詐騙取財與洗錢罪判刑，最重4年2月。

王男擔任小組長，招募人頭帳戶、操作網路銀行並看管帳戶提供者；邱男為組員，協助招募帳戶、向車手收水。兩人為防止帳戶被掛失或贓款遭侵吞，將5名提供帳戶的被害人帶往處所交由成員輪流看守，使其行動自由受限。另詐欺集團再以話術誘騙63名民眾匯入人頭帳戶，由車手提領現金交給上手，以掩飾所得。

請繼續往下閱讀...

法院另認定，陳男加入詐團後，提供名下帳戶、擔任車手提領現金，還介紹他人加入成為車手並提供帳戶，共涉及11名被害人。資金在上游成員詐騙得手後，匯入人頭帳戶再轉入陳男或其他車手掌控的帳戶，由車手依指示提領交給上手，用以隱匿詐騙所得。3人均在偵查與審判階段坦承犯行，並有人頭帳戶提供者與多名被害人指證及相關物證。

法官指出，3名被告正值青壯，卻不循正途賺錢而加入詐欺集團，讓被害人受損，也增加檢警追查贓款與幕後主謀的困難，助長詐騙歪風。綜合各自在集團中的分工、犯後態度與是否繳回所得，邱男併執行3年10月，繳回15萬元並沒收；王男併執行4年2月，所得6萬元同樣沒收，不足部分將追徵；陳男就11罪各處1年4月至1年6月不等徒刑，因已與1名告訴人調解並給付1萬5千元，法院認定所得已被剝奪，不再另宣告沒收，全案可再上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法