為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    MP5出動不敢「假肖」 毒販子被喝令趴下影片網友叫好

    2025/11/20 15:58 記者徐聖倫／新北報導
    警方荷槍實彈，鄭男被喝令下車趴下。（記者徐聖倫翻攝）

    警方荷槍實彈，鄭男被喝令下車趴下。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑警大隊偵六隊接獲線報，得知毒販鄭姓男子在三重出沒，經過長期搜證，昨出動前往三重區成功路沃克商旅旅館逮人。霹靂小組與刑警荷槍實彈，鄭男一出現，警方一聲「趴下」，將他從車上拖出，順利將其逮捕。警方在鄭男車上、住處，搜出K他命、大麻煙彈等各式毒品，偵詢後將其依法送辦。

    據悉，刑大偵六隊搜證多時，以車追人，確定鄭男就藏在新北市三重區成功路沃克商旅。昨下午警方佈署埋伏，終於等到鄭男開車出現，眾人這時一擁而上，大聲喝令「下車」，將他從車上拖下後又喝令「趴下」，順利將其制伏。

    大批荷槍實彈警力出現，一旁民眾佇足觀看並拍下現場狀況，原來是逮毒蟲，影片上傳網路社群，不少網友肯定警方的強勢作為。警方後續在鄭男車上與租屋處，搜出K他命30公克、大麻煙彈19顆、大麻霧化器等證物，鄭男供稱自己沒有販毒，毒品來源稱不知道；警詢後，依毒品罪嫌，將鄭男移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方扣回K他命、大麻煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回K他命、大麻煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播