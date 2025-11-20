MP5出動不敢「假肖」 毒販子被喝令趴下影片網友叫好

警方荷槍實彈，鄭男被喝令下車趴下。（記者徐聖倫翻攝）

新北市刑警大隊偵六隊接獲線報，得知毒販鄭姓男子在三重出沒，經過長期搜證，昨出動前往三重區成功路沃克商旅旅館逮人。霹靂小組與刑警荷槍實彈，鄭男一出現，警方一聲「趴下」，將他從車上拖出，順利將其逮捕。警方在鄭男車上、住處，搜出K他命、大麻煙彈等各式毒品，偵詢後將其依法送辦。

據悉，刑大偵六隊搜證多時，以車追人，確定鄭男就藏在新北市三重區成功路沃克商旅。昨下午警方佈署埋伏，終於等到鄭男開車出現，眾人這時一擁而上，大聲喝令「下車」，將他從車上拖下後又喝令「趴下」，順利將其制伏。

請繼續往下閱讀...

大批荷槍實彈警力出現，一旁民眾佇足觀看並拍下現場狀況，原來是逮毒蟲，影片上傳網路社群，不少網友肯定警方的強勢作為。警方後續在鄭男車上與租屋處，搜出K他命30公克、大麻煙彈19顆、大麻霧化器等證物，鄭男供稱自己沒有販毒，毒品來源稱不知道；警詢後，依毒品罪嫌，將鄭男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方扣回K他命、大麻煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法