回家了！保七刑大隊長張益誠 登山猝逝吊掛下山

保七刑大隊長張益誠，攀登玉山八通關「八大秀」不幸猝逝，經搜救人員上山與空勤直升機協助下，終於將遺體帶下山。（圖由南投縣消防局提供）

保安警察第七總隊刑警大隊大隊長張益誠，本月18日攀登玉山八通關「八大秀」不幸猝逝，南投縣消防局派員上山經過2天路程，今終於接觸到張員，並在空勤直升機協助吊掛下，順利將遺體載運下山，也讓備受敬重的大隊長終於能「回家了」。

南投縣消防局表示，張員與2名山友18日凌晨出發攀登秀姑巒山，惟途中腹痛不適自行折返回山屋，不料半路卻在前往中央金礦山屋的路上倒地不起，直到上午有山友路過發現已無呼吸心跳，趕緊報警求援。

當天立即派員上山馳援，並同步請求空勤直升機協助，但18、19日礙於山區天候不佳無法起飛，直到今天地面人員挺進山區接觸到張員，空勤也因天氣放晴可起飛吊掛，才順利將遺體載運下山。

消防局也呼籲，民眾登山前務必評估自身體能與經驗，備妥保暖物資，並留意山區多變天氣與潛在風險，組隊上山也要遵守「同進同出」原則，同行夥伴須相互照應，避免落單行走發生危險。

保七刑大隊長張益誠，攀登玉山八通關「八大秀」不幸猝逝，經搜救人員上山與空勤直升機協助下，終於將遺體吊掛下山。（圖由南投縣消防局提供）

