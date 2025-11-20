毒駕唾液快篩今上路！陽性可罰12萬 拒測重罰18萬、吊銷駕照

「毒品唾液快篩試劑檢測」今（20）日正式全面上路。圖為執法員警示範唾液快篩。（記者鄭景議翻攝）

為有效打擊吸食毒品後駕車（毒駕）案件，警政署研議已久的「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂相關法規後，今（20）日正式全面上路執法。未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪等刑責。警政署強調，毒駕上路是全民公敵，矢言將全力打擊危害。

警政署指出，為律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，已會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，相關條文已於今年11月19日正式公告施行。同時，警政署也已函頒「毒品唾液快篩執法」作業程序，並通令全國各警察機關自今日起全面上路執法。

警政署說明，未來駕駛人如毒駕經毒品唾液快篩檢測呈陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並且均會「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年。

若駕駛人拒絕接受檢測，則會重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。且員警後續將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

警政署鄭重呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，民眾切勿心存僥倖，害人害己；同時也籲請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。

