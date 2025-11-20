中鋼構組長帶4工程師浮報工程項目收回扣 買豪宅藏1.3億

中鋼構5名工程師向公司浮報不實工程項目，再向下游包商收取1億3千多萬元回收。（翻攝中鋼構官網）

中鋼集團子公司中鋼構（2013）的謝姓業務組長帶著公司4名工程師，從2015年起承攬富邦、遠雄建設等公司建案，先以浮報工程項目在建案預算中灌水，再從下游發包廠商收取回扣，導致中鋼構獲利受損；檢調獲報追查，發現他們竟收了高達1億3千多萬元黑錢，還買了多間豪宅、土地，謝男等人坦承犯行，被檢方依詐欺、背信等罪起訴，並向法院求處16年以上重刑。

檢方指出，中鋼構謝姓工程師（44歲）於2015年擔任工程業務主辦後，藉由經手主辦承攬工程案發包案的機會，透過浮報工程總額、虛增施工品項數量溢估等方式，在遠雄A53林口OUTLET、遠雄01大樓、富邦市政豪庭大樓和富邦長春飯店新建工程中，增列不存在的工程項目，增加工程預算後，從中謀取不法價差利益，下游廠商再將回扣送到他手裡。

請繼續往下閱讀...

2019年後，謝姓工程師升任業務組長，他更帶著手下4名工程師針對案場安全網租賃項目進行不實驗收，協助下游包商從39個建案中向建商請款，下游廠商先扣掉自己「該拿的錢」，再把剩下的回扣滙至謝男老婆張女和友人銀行帳戶後，再交給謝男分錢給底下的4名工程師。

檢調獲報展開追查，查出他們收扣總額高達1億3418萬元，謝男等人到案後坦承犯行，檢方認為，中鋼構為政府投資的官股國營企業，謝男等人不但造成公司嚴重財務損失，且波及損害無辜投資大眾股價評估及政府投資，且工程包含購物中心、新建商辦及住宅等建築大樓，且地點遍及全國各地，影響深遠。

檢方指出，謝男和老婆張女將犯罪所得隱瞞層層洗錢，用於投資購置多間高價豪宅及土地，且因犯罪時間長達10年以上，仍有相當金流未能查悉，因此謝男等人即便已認罪，也不宜輕縱，建請法院重判謝男徒刑16年，併科罰金500萬元，另4名工程師則建請法院分別判處3年至10年不等刑期，以為警懲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法