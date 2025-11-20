為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    凌晨無故暫停路中央！ 貨車拒檢飆上台64吃10萬元罰單

    2025/11/20 14:31 記者吳仁捷／新北報導
    新北市蘆洲今天凌晨傳出一輛老舊貨車無故停在道路上，警員途經發現攔檢被拒，疑犯一路違規狂飆，衝上台64線逃逸，警方祭出15張罰單、開罰10萬餘元，朝公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一輛老舊貨車今天凌晨停在蘆洲區要道，警員上前攔查之際，貨車加速逃逸，警方追到下個路口要求駕駛停下，但仍加速逃逸，一路飆上台64線快速道路往八里方向逃逸，警員騎機車暫緩追車，改以過濾監視器，赫見嫌犯連續闖紅燈、逆向，警方祭出15張，10萬餘元罰單，查出該車闖紅燈等違規累累，且駕駛有前科，除通知車主到案，將依公共危險罪嫌送辦。

    新北市三民派出所警員今天凌晨2時許，巡邏途經蘆洲區長榮路、光明路口，發現一台藍色貨車無故暫停於路中央，警員上前查看之際，車輛拒絕警方攔查加速逃逸；員警見可疑車輛加速逃逸，通報攔截圍捕，但該車沿途闖紅燈、逆向，一路違規，影響用路人安全，加速駛入台64線快速道路逃逸。

    據了解，由於疑犯高速駛上快速道路，警員騎乘機車未再追車，改以過濾沿線監視器，佐證疑犯一路違規、危險駕駛，將朝向公共危險罪移送法辦；此外，涉案貨車沿途闖紅燈、逆向行駛等多項違規，警方逕行舉發15件，將處以10萬7400元罰鍰，給予警惕。

