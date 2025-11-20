滲透二類電信！ 境外機房訊號偽台灣市話 「地下話務王國」4個月40萬通詐3億

警方查扣IPPBX設備等證物。（警方提供）

台中檢警近期瓦解一個滲透二類電信領域的詐騙集團，該集團利用網路廣告招募人頭市話，與二類電信業者勾結建立地下話務系統，讓境外機房來電偽裝成台灣市話號碼，僅4個月就發出近40萬通詐騙電話，造成超過3億元財損，專案小組歷經4波收網，查緝李姓主嫌等19人到案。

台中市刑大科偵隊長吳柏寬今天說明案情指出，該隊今年7月間偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握李姓話務系統商（29歲）疑與二類電信業者、網路廣告商勾結實施犯罪，報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮後，與台北市刑大七隊、中山警分局、台中市太平警分局、少年隊組成專案小組。

經查，該詐團運作層級分明，由35歲鄧姓廣告商負責投放網路廣告，以每門5000至1萬元價格招攬民眾申辦市話與網路，再由二類電信業者安排工程師提供線路，取得大量人頭市話後，李嫌透過VOS 3000架構完整的地下話務系統，讓境外詐騙機房語音訊號可「落地台灣」，變成一般市話來電規避民眾警戒。

專案小組清查共找到73門人頭市話，詐團運作4個月內打出40萬通詐騙電話，主要手法包括「假檢警」、「假投資」以及「猜猜我是誰」，財損累積超過3億元，檢警今年8月至11月分四波收網，陸續帶回李男等涉案19人，查扣IPPBX設備50台、現金40萬元、轎車、1萬顆USDT、電腦、手機等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，李男及鄧男因為在詐團中屬核心角色，遭檢方聲押禁見獲准，其餘成員則以5萬至10萬元交保並限制住居。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

