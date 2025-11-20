台東縣10月共67件詐欺案 財損2273萬

台東縣警局與台東郵局今天共同宣傳防詐。（記者黃明堂翻攝）

根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，台東縣於10月間共發生67件詐欺案件，總財損為2273萬元，前5大手法中依序為網路購物、假投資、假銀行借貸、色情應召詐財及假公務機關詐騙手法，財損金額最高為假公務機關詐騙，總財損為1023萬元，佔整體45%，近期「普發1萬元」政策也成為不法集團行騙話術，縣警局今天與郵局聯手宣導，盼提高大眾識詐知能。

為強化防詐意識，杜絕詐騙集團不法詐財，台東縣警察局「警郵合作 郵你真好」防詐宣傳，今天由副縣長王志輝率同警察局副局長魏仲亨主持，邀請中華郵政台東郵局陳聖志副理、行銷科葉詩縈科長及大同郵局江富瑋經理共同參與，共築台東縣打詐防線。

請繼續往下閱讀...

王副縣長表示，郵局在第一線服務民眾，經常在臨櫃察覺異狀並即時通報，與警方合作攔阻多起詐騙事件，成功守護民眾辛苦積蓄，警察與郵局齊心協力防制詐欺，也提醒民眾詐騙手法層出不窮，凡事謹慎提高警覺，遇可疑資訊請立即撥打165反詐專線。

大同路郵局經理江富瑋分享於9月間，機警行員即時關懷提問，與台東警察分局寶桑派出所員警齊心攔阻詐騙，金額達400萬元，顯示同仁的警覺與通報機制發揮關鍵作用。 台東郵局行銷科科長葉詩縈說，全民普發1萬元政策上路，民眾可於11月24日起攜帶證件至郵局領取。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法