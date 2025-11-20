為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒醉男持鐵棒敲破紗窗闖民宅恐嚇 警鎖定追查

    2025/11/20 14:06 記者鄭景議／台北報導
    大安分局警方火速調閱監視器追查，已鎖定這名涉案男子就是當天稍早處理的酒醉路倒男子。（記者鄭景議翻攝）

    台北市趙姓男子於前日清晨在復興南路的租屋處休息時，突然遭1名陌生男子持小鐵棒闖入，敲打破壞窗戶及紗窗，並出言恐嚇。趙男受到驚嚇後立即報案提告，大安分局警方火速調閱監視器追查，已鎖定這名涉案男子就是當天稍早處理的酒醉路倒男子，將通知他到案說明，依恐嚇及毀損等罪嫌偵辦。

    大安分局瑞安派出所於本月19日16時接獲趙姓男子報案。趙男表示，在昨日上午8時許於租屋處休息時，因窗外傳來喊叫聲及敲打聲而驚醒。起身查看後發現1名陌生男子闖入住處，並持小鐵棒敲打窗戶、破壞紗窗，同時對其恐嚇喊叫。趙男受到驚嚇後立即前往派出所提出告訴。

    警方調閱監視器畫面，發現涉案男子與警方稍早處理的酒醉路倒男子為同一人，目前警方已掌握其身分，將通知其到案說明，釐清案情並依法進行偵處。

    大安分局呼籲，飲酒後應保持理性，切勿鬧事，若有涉法行為，警方當依法偵辦，不因酒醉即可免責。警方將全力守護市民居住安全，民眾如遇可疑人員或治安狀況，請立即撥打110報案電話。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

