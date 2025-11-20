新店青潭堰水位突暴漲 戲水男一度水淹胸口受困溪中

48歲的鄭姓男子因突遇水位暴漲，導致他受困溪中且水深一度淹至胸口。（記者鄭景議翻攝）

48歲的鄭姓男子，今（20）日上午在新北市新店區青潭堰的溪床沙洲上戲水，因突遇水位暴漲，導致他受困溪中且水深一度淹至胸口。新店分局員警獲報後火速趕往，立即通知管理員關小放水量，最終在23分鐘內將鄭男平安救上岸，所幸鄭男並無受傷。

新店分局表示，今日上午10時53分接獲110通報，指新店區新烏路一段青潭堰附近有人受困。員警抵達現場後，發現48歲的鄭姓男子因在溪床沙洲上戲水，遭遇水位突然上漲而受困。員警當機立斷，立即通知青潭堰管理員，將放水量關小，以利搜救人員靠近。

在警消和管理員的合作下，最終於11時16分許將鄭男救上岸邊。本次救援行動警方出動1車2人，消防隊則出動7車20人。鄭男獲救後表示並無受傷，無需協助就醫。

新店分局呼籲，民眾於溪邊戲水時應隨時注意周遭環境變化與氣候狀況，切勿輕忽水域安全，以免發生危險。

在警消和管理員的合作下，最終於11時16分許將鄭男救上岸邊。（記者鄭景議翻攝）

