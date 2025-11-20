為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    德國進口玫瑰水保養品 「液體」變「固體」內情曝光

    2025/11/20 13:50 記者黃佳琳／高雄報導
    警方發現保養品裡竟暗藏二級毒品。（民眾提供）

    柳姓男子從德國進口一批荷蘭品牌的玫瑰水保養品來台，海關查驗時，發現瓶裡的玫瑰水竟是「固體」，通報警方介入調查後，發現這批保養品竟是二級毒品MDMA，警方循線逮捕領包裹的謝男、監控手鄭男及幕後操盤的柳男，其中鄭、柳遭羈押，謝交保。

    刑事局南部打擊犯罪中心指出，今年7月間接獲高雄海關通報，指一批從德國寄運到高雄名稱為荷蘭品牌的玫瑰水保養品，瓶裝物應該是液體，但經過X光機檢查後，卻發現瓶子裡是已結塊的結晶體；經開箱查驗，警方在瓶裡發現15公斤俗稱MDMA的搖頭丸，透過偽裝手法成24瓶裝的玫瑰水保養品。

    專案小絎佈線監控，發現包裹寄抵高雄後，原貨主都未現身，且連寄件地址都是錯的，警方監控約10天後，謝姓男子（42歲）冒充人頭領包裹當場被逮，另在附近路口監控的鄭姓男子（29歲）也一併被抓。

    警方另在左營逮獲幕後策畫的柳姓男子，全案依違反毒品危害防制條例及運輸毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其中謝以2萬元交保候傳，鄭、柳因涉犯運輸毒品重罪且有串證之虞，遭法院裁定收押。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

