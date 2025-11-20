工頭的iPhone 17 pro掉進工地 工班從中午找到黑夜

林姓工頭遺落iPhone 17 pro在500坪廣大工地。（讀者提供）

台中烏日67歲林姓工頭在工地收工前，不慎將價值4萬元、新買的iPhone 17 pro手機遺落在500坪廣大工地，他與6名同事從中午找到晚間9時仍無下文，情急之下報警求助，員警使用手機內建尋找功能，在昏暗的工地內聞聲辨位，10分鐘後發現土堆覆蓋下手機傳出微弱嗶嗶聲，林男驚喜若狂讚嘆員警簡直「神探」！

烏日警分局今天表示，林男13日中午在工地不慎遺失新買的iPhone 17 pro，手機存放著十多年來累積重要客戶資料，堪稱「生意命脈」，7名工人從白天找到黑夜，在廣大工地上翻找9小時仍遍尋不著，眼見天色已暗、希望渺茫，心急如焚求助員警協助。

烏日派出所巡佐王瑞波、警員葉峻賓及郭旭秦，研判搜尋難度直逼「大海撈針」，為有效尋找，員警開啟手機內建尋找功能定位，縮小範圍尋找，終於在一處土堆裡傳出「微弱的嗶嗶聲」，發現手機被土堆覆蓋，工人瞬間響起歡呼。

林男找回新手機，大讚員警辦案超有效率「神探啦」，烏日警分局分局長劉雲鵬表示，民眾手機片刻不能離身，不僅是通訊工具，也是錢包與生活紀錄本，提醒民眾務必注意隨身物品，提高警覺以降低遺失風險。

林姓工頭（中）找回手機讚嘆員警「神探啦」。（讀者提供）

