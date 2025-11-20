為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    長髮黑衣女等3人基隆隧道拍靈異短片 嚇壞過路民眾各罰5千

    2025/11/20 11:48 中央社
    賴男騎車經基隆中山隧道，看到長髮黑衣女站在道路受驚嚇，引發網路「女鬼」熱議；警方追查，岩女、李男與江男聲稱為拍靈異短片，基隆簡易庭17日裁定3人各處罰鍰5000元。（資料照）

    賴男騎車經基隆中山隧道，看到長髮黑衣女站在道路受驚嚇，引發網路「女鬼」熱議；警方追查，岩女、李男與江男聲稱為拍靈異短片，基隆簡易庭17日裁定3人各處罰鍰5000元。（資料照）

    賴男騎車經基隆中山隧道，看到長髮黑衣女站在道路受驚嚇，引發網路「女鬼」熱議；警方追查，岩女、李男與江男聲稱為拍靈異短片，基隆簡易庭17日裁定3人各處罰鍰5000元。

    賴男10月26日晚間6時許，騎車經過基隆中山隧道時看到有個黑影，駛出隧道辦完事情後，回程又看到穿著黑衣、黑褲且長髮披肩女子，當晚回家後心神不寧，難以入睡；他隔天到廟裡拜拜，尋求心靈安定，但仍疑因精神不濟，竟摔車受傷。

    基隆地方法院基隆簡易庭裁定書指出，江男駕駛租賃小客車，搭載李男行經中山隧道，拍攝穿著黑衣、黑褲站立於隧道中間路側的岩女，3名被移送人均聲稱為拍攝靈異短片。

    裁定書表示，所謂靈異短片指與鬼故事有關的影片，當知身著黑衣、黑褲站立於隧道路側恐驚嚇往來用路人，並可能影響交通安全，被移送人辯稱不知於隧道內拍攝，易使其他用路人受到驚嚇並有危害安全之虞等語，顯屬無稽。

    裁定書指出，審酌3名被移送人對違序行為客觀事實坦承不諱，兼衡3名被移送人智識程度、家庭經濟狀況，及李男從事電影業，岩女與江男擔任記者等情狀，依社會秩序維護法裁定各處罰鍰新台幣5000元，如不服裁定可提出抗告。

