    首頁 > 社會

    最危險即最安全？ 詐騙面交竟約派出所附近

    2025/11/20 11:58 記者徐聖倫／新北報導
    江姓女車手遭逮。（記者徐聖倫翻攝）

    郭姓男子誤信網路廣告，遭詐騙集團洗腦，被騙走50萬元，郭男經過家人朋友提醒，驚覺遭詐，於是報警。警方獲報決定將計就計，不料詐團竟然相約在派出所附近面交，自以為「最危險即是最安全的地方」，警方早已重兵埋伏，順利逮捕江姓女車手，扣回她身上的現金、假證件，並依法送辦。

    據悉，郭男點進網頁廣告，看到「高報酬、低風險」等投資標語有所心動，於是被詐團引導加入投資群組，詐團施以小利後郭男更加相信，於是與詐團相約面交，損失50萬元。經過家人朋友提醒，他終於清醒，了解自己遭詐。

    郭男報警，警方詢問下得知詐團又再次要求其面交200萬元，且約定地點在三峽警分局北大派出所旁，即刻排兵布陣，準備埋伏人。昨郭男假意赴約，見到車手江女依約出現，埋伏的員警在交錢當下立刻出現將江女包圍，扣下她身上的9300元現款、手機、假證件、合約書等多項犯罪證據。

    江女向警方供稱，自己受雇於詐團，但對詐團背景並不了解，她只是拿錢辦事，警詢後依詐欺罪嫌，將江女移送法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方在江女身上搜出假證件。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回9400元現金。（記者徐聖倫翻攝）

    熱門推播