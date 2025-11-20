水族商想從中國買「三花斑馬」 友人稱當「第三方支付」拐走200萬

王姓水族商打算從中國購入「三花斑馬」，友人當「第三方支付」竟拐走200萬元。（翻攝台灣漁類資料庫官網）

王姓水族商人有意購入一批「三花斑馬」，蔡姓友人說自己有「中國門路」，可以當「第三方支付」，讓王男先把錢寄存在他這邊，等收到貨確認無誤，再由他把錢轉出，結果王男付了200萬元，卻連一隻「斑馬」都沒見到，氣得報警提告，蔡雖否認詐騙，仍被法官依詐欺罪判刑1年2月。

判決指出，2023年7月，王姓水族商看好「三花斑馬」商機，四處找尋貨源時，蔡姓友人說自己認識中國的水族商，有管道從中國進貨；蔡為了取信對方，還說自己會去中國幫忙找貨、看貨，可以把貨款先寄放在他這邊，形同「第三方支付」角色，等王男收到「斑馬」後，確認品質無虞再通知他付款即可。

王男聽信蔡男說詞，分兩次匯了200萬元到蔡男帳戶，結果錢給了，也被蔡男全部領走，但「斑馬」一隻都沒見到， 氣得他報警提告；高雄地方法院審理時，蔡男坦承把領先領走，但否認騙錢，辯稱他是幫忙先付貨款，但為何對方不出貨他無法掌控。

法官檢視蔡、王兩人的對話紀錄，發現王多次向告誡「價金應先由蔡保管，直到至他收驗貨完畢後，才能交付中國地區賣家」，蔡也回應同意此舉措，因此不採信蔡男說詞，依詐欺罪判刑1年2月，可上訴。

