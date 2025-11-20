為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    8旬老婦陷假投資騙局 警阻解百萬定存

    2025/11/20 09:59 記者邱俊福／台北報導
    警員到銀行苦勸楊婦。（記者邱俊福翻攝）

    警員到銀行苦勸楊婦。（記者邱俊福翻攝）

    1名8旬楊姓老婦人日前遇「假投資」詐騙，身陷騙局，依詐團指示赴銀行欲解百萬定存，遭行員察覺有異報警，台北市警信義分局吳興街派出所據報派員趕抵，苦口婆心下，才讓楊婦打消念頭，成功替她保住老本。

    警方表示，當時銀行行員發現，楊婦欲解約百萬元定存，詢問資金用途時，楊婦先後以購屋、投資靈骨塔及支付丈夫醫療費等不同理由搪塞，說詞反覆、神情緊張，因此行員懷疑楊婦遇上詐騙集團，馬上報警處理。

    吳興街派出所副所長黃建生與警員葉偉成據報到場後，耐心詢問並試圖查證，但楊婦十分抗拒、情緒激動，並拒絕提供家屬聯絡方式。

    警方經持續溝通與追查，最終聯繫上其孫女，家屬確認並無購屋或醫療需求，警方研判楊婦已遭詐騙集團以投資為名誘騙，經家屬、警方與銀行共同勸說，婦人最終打消解除百萬定存，匯款116萬元念頭。

    警方呼籲，詐騙集團常以「購屋」、「投資」、「醫療急需」等名義博取信任，並以催促匯款方式製造恐慌，民眾遇有可疑訊息或涉及金錢往來時，務必冷靜查證，以免上當受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    相關新聞
    社會今日熱門
    網友回應
