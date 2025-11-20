詐騙集團稱「激活帳戶」借錢男交出帳戶下場曝光

廖男向地下金融公司借錢，對方說要激活帳戶結果被拿去做詐騙，廖男被判8月徒刑。（示意圖）

彰化縣廖男向地下金融公司借錢，對方以「激活」帳戶為由，要他把提款卡及密碼交出，他質疑對方要拿他去做詐騙，出言警告「你不會把我拿去亂搞?」對方說「不會」，但結果後來還是被拿去作洗錢帳戶，3天共6名被害人匯入40餘萬元，立即被提領一空。該案審理時廖男說，自己也是被害人，但法官認為，被告只在乎自己能否順利貸款，雖有出質疑、警告，但無助於阻詐，因此判處8月有期徒刑。

被告因缺錢找地下金融公司，該公司派出一位李姓專員接待，雙方用LINE聯絡，李專員告知廖核貸要先「激活」帳戶，要求他交出2個金融帳戶和密碼，廖男回答說「不會拿去亂搞，我相信你喔！」，對方回答「如果怕就不要來借錢」，最後廖仍將2個金融帳戶交給對方。結果半個月後，他的帳戶匯入40多萬元，隨即被領出，共有6名被害人受害，廖男被警方循線逮捕。

請繼續往下閱讀...

廖男在審理時說他也是被害人，對方有說「激活帳戶」，他聽了一頭霧水，但因急著用錢，沒有問太多，結果就被騙了。他強調，自己的貸款後來也沒有核准。

法官表示，被告藉口對方要「激活」帳戶，但當場沒有搞清楚何謂激活，也沒有任何查證，就急著將帳戶金融卡寄出、告知密碼，任由陌生他人使用。由此可知，被告只在乎自己能否順利貸款，即使預見但仍不在意助益他人遂行詐欺、洗錢之後果。而既然被告對於這樣的後果有所認識，卻一味追求借得款項之本意，不顧後果交提款卡及密碼，容任不詳他人使用，這樣的心態正是典型的幫助詐欺、洗錢之不確定故意，至為明瞭。被告申辦貸款的本意最後落空，充其量是「黑吃黑」，不能反過來認定被告當初基於這樣的心態交付帳戶是純然無辜的被害者，而解免其責，因此判處8月徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法