    社會

    嘉市深夜鬥毆 男子被車推撞KTV牆面倒地後遭猛踹

    2025/11/20 09:48 記者丁偉杰／嘉義報導
    張男開白色自小客在行人道直接加速將陳男撞向KTV牆面。（擷取自黑色豪門企業臉書）

    嘉義市友忠路蒙娜麗莎KTV今天凌晨近2時爆發聚眾鬥毆事件，兩派人馬衝突過程，張姓男子開白色自小客在人行道直接加速將陳姓男子撞向KTV牆面，牆面被撞破，陳男倒地後遭到數人一陣猛踹，毆人的一方逃離現場，白色自小客遭另一方人馬持球棒毀損，警方獲報陸續將涉案的張男等8人依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌送辦。

    事發時，現場聚集不少人打群架，不斷傳出台語三字經、嗆聲「擱來啊」等叫囂聲，甚至有人手持棍棒，由於深夜安寧受擾，過程被民眾錄下，並傳至社群網站。

    警方調查，張男與陳男稍早在友忠路餐寶餐廳發生口角糾紛，後來張男駕駛白色自小客在蒙娜麗莎KTV要載其女友時，又與陳男等人發生口角爭執。

    雙方人馬在蒙娜麗莎KTV門口前人行道爆發鬥毆衝突，先是一陣互毆，隨後張男開車在人行道直接加速將陳男撞向KTV牆面，牆面因而被撞破，裝潢也掉下來，陳男倒地後，又遭到數人一陣猛踹。

    毆人的一方逞凶後，逃離現場，現場另一方人馬持球棒毀損白色自小客，陳男受傷送醫。警方獲報後，經調閱周遭監視器，陸續通知相關涉案人員製作筆錄，訊後將張男等8人依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

    陳男遭撞後，受傷送醫。（讀者提供）

    事發後警方陸續將涉案的張男等8人逮獲送辦。（警方提供）

