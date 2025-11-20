嘉義網紅疑涉偷拍女性 議員黃嫈珺要求強化防範

網路討論嘉義縣網紅疑涉偷拍議題。（黃嫈珺提供）

嘉義縣一名王姓網紅疑似利用拍影片時，將路邊、店家裡穿短裙、短褲的女性一同拍攝下來，被拍下的女性多達數十人，引發議論，縣議員黃嫈珺接獲民眾陳情，要求主管機關強化防制機制、加強公共空間管理和反偷拍偵測；縣警局回應，該案民雄分局已做了解，被偷拍的當事人尚未提告，是否觸法，類似行為有涉犯刑法妨害秘密罪或性騷擾防治法的疑慮。

黃嫈珺說，近期以嘉義縣市民眾為主的多個網路社群，熱烈討論該網紅偷拍案，她認為面對違法偷拍，縣府應有具體防制作為，並積極協助受害者，也要求縣府各局處管理的公共廁所做好管理和防偷拍探測、衛生局是否確實依據衛生福利部規範加強落實病人醫療隱私權維護、教育處及學校如何防範偷拍事件與事後輔導。

嘉義縣衛生局回應，醫療機構都會張貼相關告示，醫療機構發現偷拍事件必須通報，通報後將後續處置；縣府教育處說明，學生校內受害時會啟動性平機制，接獲校外通報會進行處理及為學生做心理諮商輔導；環保局說，會研議是否把反偷拍巡檢納入公廁考核項目，建立乾淨安全的如廁環境。縣長翁章梁則承諾，將開會研議落實防偷拍的相關作法。

黃嫈珺說，偷拍情形泛濫，縣府應在公共場域如體育場館、遊戲場、公園公廁或縣府辦公室，派人定期檢查、偵測，落實管理和防偷拍、反偷錄，並要求警方要針對類似網紅涉嫌偷拍女性的行為有所作為，也呼籲被害人勇敢報警，她可陪同報警及提供法律諮詢，制止偷拍歪風。

民眾整理該網紅影片裡疑有偷拍的情形。（黃嫈珺提供）

