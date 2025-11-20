為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄2機車碰撞 女騎士酒測超標、未讓幹線道車送辦

    2025/11/20 08:21 記者黃良傑／高雄報導
    女騎士酒測超標、未讓幹線道車遭逮捕，警方先將她送醫。（民眾提供）

    女騎士酒測超標、未讓幹線道車遭逮捕，警方先將她送醫。（民眾提供）

    高市警方今（20）日凌晨2時許接獲報案，指三民區鐵新二街與九如二路85巷口發生車禍，十全所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，經查2輛機車擦撞，其中陳姓女騎士（49歲）酒測值超標，加上她行經無號誌路口支線道車未讓幹線道車先行為主肇責，警方先將她送醫再依法處置。

    經了解，陳女（49歲）騎機車於九如二路85巷（北往南）直行，另一名騎士黃男（29歲）則沿鐵新二街（西往東）直行，雙方行經無號誌路口時發生碰撞，造成雙方手腳均擦挫傷，意識清楚無生命危險，送往高醫治療，派出所員警到場處理，交通分隊到場測繪。

    警方對2名騎士進行酒測，黃男無酒精反應，而陳女酒測值超過法定標準值，員警當場依現行犯逮捕，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    初步肇事原因研判為陳女酒後駕車且行經無號誌路口支線道車未讓幹線道車先行，詳細肇因尚待交通警察大隊進一步審查分析。

    警方表示，陳女未讓幹線道車先行一節，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第9款（處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰）；酒駕部分，違反同條例第35條1項1款（處3萬元以上至12萬元以下罰鍰），將一併予以製單舉發。

    警方呼籲飲酒後勿心存僥倖貪圖一時方便而酒駕上路，以免害己害人。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    女騎士酒測超標送辦。（民眾提供）

    女騎士酒測超標送辦。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播