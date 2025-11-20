高雄騎士蛇行撞警車肇逃被逮 激動辯稱腳抽筋失控

高雄機車騎士蛇行撞警車肇逃被逮，他激動辯稱腳抽筋失控。（民眾提供）

高雄一名李姓男子（30歲）今（20）日凌晨1時45分許。騎乘機車行經苓雅區中山、三多路口，突遭李男機車衝撞，竟還往北逃逸，新興分局警車追捕到案，他緊張直喊不是故意的，稱腳抽筋失控撞警車。

警方見他情緒過激，反而不斷安撫，依法管束並通報救護人員到場協助送往鄰近醫院處置，初步檢查並無酒駕，後續除依「肇事逃逸」處以1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，另檢視李男騎車過程有逆向與蛇行等行為，已涉及刑法185「妨害公眾往來安全罪」，將依法偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

五福二所巡邏警組於11月20日凌晨1時45分許，因協助行動不便民眾返家完畢，行經苓雅區中山三多路口時遭騎士李男（30歲）撞上，李男未立即停下逕自沿著中山二路向北逃逸。

警方於中山五福路口將李男攔下，巡邏警組見他情緒激動並不斷表示身體不適，隨即將其依法管束並協助送醫院，目前還在醫院休息，待清醒後偵訊、函送。

新興分局呼籲，駕駛人於發生交通事故後，務必立即停車、開啟危險警告燈，並應主動報警並採取必要的救護或處置措施，切勿心存僥倖，逕行駛離現場。

被撞的警車車身凹陷。（警方提供）

高雄機車騎士蛇行，衝撞警車後肇逃，被逮時激動辯稱腳抽筋失控。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法