為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    移工持雙刀砍傷室友潛逃出境 5年後改名換護照來台仍被捕

    2025/11/20 06:44 記者鮑建信／高雄報導
    阮姓移工涉嫌砍傷室友後潛逃出境，5年後回台工作落網，並被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    阮姓移工涉嫌砍傷室友後潛逃出境，5年後回台工作落網，並被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    越南籍阮姓移工因細故，砍傷同鄉室友後潛逃出境，5年後改名並更換護照來台打工，以為神不知鬼不覺，不料一入境即落網，並被高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑5年6月。

    警方調查，被告阮男前與同鄉室友杜男相處不睦，於2019年9月1日下午返回屏東市公司2樓宿舍，因不滿室友將房門上鎖而發生爭執，涉嫌跑到廚房，取出2把菜刀，朝躺在床上杜男揮砍。

    杜男頭部等處受重創，逃到附近「五靈宮」不支倒地，為民眾報警送醫急救，隔天並轉送高醫，撿回一命。屏東分局展開追捕行動，阮男早一步即同月3日搭機出境，並被屏東地檢署發布通緝。

    5年後，阮男又回台灣工作，以為改名並重新申請護照，警方不會知道他被通緝，當搭進國門，隨即遭海關人員逮捕歸案，並被屏東地院依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年6月。

    他不服上訴指出，酒後失控行兇，未傷及杜男要害，並在原審賠償25萬新台幣，要求從輕發落。高雄高分院調查，阮男潛逃出境，並在上訴後始坦承犯行，浪費司法資源，判決駁回，尚未定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播