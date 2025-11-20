為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中抓改裝車 18歲「炸街猴」辯稱沒熱車

    2025/11/20 06:11 記者黃旭磊／台中報導
    18歲高中「炸街猴」在大肚山區遭攔測噪音車超標。（讀者提供）

    18歲高中「炸街猴」在大肚山區遭攔測噪音車超標。（讀者提供）

    台中烏日警方會同台中區監理所、台中市環保局在大肚山區攔查取締噪音改裝車，發現18歲高中生騎改管機車，攔下測噪音，騎士有信心地說「我一定會過」，幾秒後檢測結果出爐卻是不合格，他竟辯稱「還沒熱車」聲音大，最終仍依噪音管制法規定開罰3600元。

    烏日警分局說，與公路局台中區監理所、台中市環保局，於大肚區遊園路一段實施「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，13日起陸續攔獲超過9輛疑似改裝汽機車，有噪音騎士剛滿18歲，高中生下課返家途中，遭攔測噪音，很有信心地說「我一定會過」，但在檢測過程中，高中生臉色越來越凝重。

    烏日分局交通組長呂佳修說，違規騎士檢測結果不合格，這名高中生難以置信地在場表示應該是還沒熱車，所以聲音才那麼大，最終仍依噪音管制法規定，開罰鍰3千6百元。

    警方強調，針對改裝噪音車行駛路段啟動「靜城專案」，連續3週來，與環保局針對環中路、華山路、華南路、遊園路等路段實施聯合稽查，並於假日深夜時段規劃專案勤務，而今年以來上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有8779件，舉發機車改裝排氣管287件，展現嚴查「炸街猴」決心。

