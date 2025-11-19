為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    泰國房市吸金6億案 北聯幫主王際平判刑13年4月發監執行

    2025/11/19 22:20 記者王定傳／台北報導
    北聯幫幫主「平哥」王際平。（資料照）

    北聯幫幫主「平哥」王際平。（資料照）

    檢方偵辦國人涉「泰國房市吸金案」，查出北聯幫幫主「平哥」王際平延攬國民黨籍前台東市長陳建閣擔任「瑞傑國際地產公司」負責人，以詐術遊說投資泰國不動產共吸金6億多元；王際平一、二審均被判刑13年4月，最高法院11月6日駁回上訴確定，台北地檢署即啟動防逃機制，昨上午傳喚王際平報到，王準時現身，檢察官確認人別後發監執行。

    檢方調查，2017年6月間，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑國際地產公司的負責人，另招募具有網路知名度、曾在國礎建設任職的音樂人吳勇峰，擔任說明會講師，再由吳男培訓演員陳伯偉（藝人成潤）與外型亮麗的李怡君擔任說明會講師，藉此強化宣講該海外建案投資案的可信度及吸引力。

    檢方查出，瑞傑國際地產團隊於泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該建案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，屬於東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處。

    王際平、陳建閣等人涉鎖定中高階外派人員為詐騙對象，因為這些民眾具有租屋需求，詐團還宣稱租金投報率為台灣的200％，不過，「瑞傑花園」興建不久便停工，導致投資人血本無歸，憤而向檢調提告；檢方統計受害投資者約有200人，認定吸金逾6億元，依銀行法起訴王際平、陳建閣和藝人成潤等12人。

    一審判陳建閣10年、王際平13年4月徒刑，高等法院今年2月間改判陳5年、王仍判13年4月徒刑；另外，陳伯偉一審被判刑5年，高院改判4年6月，王、陳等人上訴後，最高法院於今年11月6日判決上訴駁回確定。

