    見義勇為30秒！汽車撞公車再撞機車冒煙起火 他徒手破窗救駕駛

    2025/11/19 22:15 記者洪定宏／高雄報導
    男子徒手擊破車窗救人。（讀者提供）

    男子徒手擊破車窗救人。（讀者提供）

    47歲梁姓男子駕駛汽車擦撞公車後失控，衝向停紅燈的機車，導致53歲羅姓婦女受傷，梁男的汽車突然冒煙起火，1名綁馬尾頭髮的男子發現梁男受困車內，徒手擊破窗戶救出梁男，汽車隨即陷入火海，短短30秒見義勇為的畫面，驚險萬分到令人感動。

    今天傍晚將近6點，梁男開車行經高雄市小港區大平路，疑因未保持安全距離，擦撞前方47歲林姓男子駕駛的公車，梁男的汽車持續往前再偏移至對向車道，當時有多輛機車停等紅燈，騎士見汽車迎面而來，紛紛避開，但羅婦閃避不及被撞。

    肇事的梁男汽車停在路口，逐漸冒煙起火，1名綁馬尾頭髮的男子發現梁男受困車內，企圖打開車門未果，最後徒手擊破窗戶救出梁男，汽車隨即陷入火海，驚險萬分。

    警方指出，梁男及羅婦多處擦挫傷，送醫治療無大礙，梁男無酒駕，詳細肇事原因，有待交通大隊進一步分析研判釐清。因員警第一時間忙於疏導交通、勘驗車禍現場，事後才知有搶救過程，見義勇為的馬尾男身分有待後續查訪。

    駕駛（左）被救出後，汽車隨即陷入火海。（讀者提供）

    駕駛（左）被救出後，汽車隨即陷入火海。（讀者提供）

    被燒毀的肇事汽車。（讀者提供）

    被燒毀的肇事汽車。（讀者提供）

