11/19今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落基隆、台中

11月19日開獎的第114000280期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元。（台彩提供；本報合成）

11月19日開獎的第114000280期今彩539頭獎開出2注，由基隆市仁愛區仁三路37號「聯美彩券行」、台中市西區中美街397號1樓「冠軍彩券行」開出。

第114000280期今彩539中獎號碼為「03、11、20、28、31」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共242注中獎，每注可得2萬元；參獎共7187注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8713注中獎，每注可得50元。

第114000280期39樂合彩中獎號碼為「03、11、20、28、31」，四合開出4注，每注可得21萬2500元；三合共278注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9783注中獎，每注可得1125元。

第114000280期3星彩中獎號碼為「742」，壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第114000280期4星彩中獎號碼為「5513」，壹獎共18注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

