    首頁 > 社會

    駕車企圖強闖總統府前管制區 怪男被警壓制大喊「我是皇太子」

    2025/11/19 21:45 記者王冠仁／台北報導
    警方攔阻陳男轎車。（記者王冠仁翻攝）

    台灣友邦吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）應我方邀請，近期來台訪問，其中外交部在昨天於總統府前舉辦迎賓活動熱烈歡迎。不過，陳姓男子當時駕車行經交通管制區域，竟駕車闖進管制區，幸虧被優勢警力攔阻；他仍不願配合，甚至大喊「我是皇太子」，警方見他行為脫序，當場施以強制力將他帶回派出所進行保護管束。

    中正一分局因應外交部舉辦的迎賓活動，在昨天早上於總統府前凱達格蘭大道等路段周邊進行交通管制。

    警方調查，昨天早上10時30分，正當迎賓活動即將開始時，62歲陳姓男子駕駛黑色休旅車，行經台北市重慶南路、貴陽街路口時，不遵守員警指揮，居然還踩油門強行前進。

    維安警方見狀，立刻通報並呼叫支援，10多名警力隨即在該路口西北側將陳男轎車攔下。員警見他行為失控，立刻施以強制力將他強行從車上帶下來，並帶回派出所進行保護管束。

    據悉，陳當時情緒相當激動，不斷大喊「我是皇太子」，甚至還說「總統府、金管會都是我辦的」，全程都在胡言亂語。

    警方事後對陳酒測，酒測值為0，他車內也沒有被搜出違禁品，但他被警方查出是無照駕駛。警方最後依照道路交通管理處罰條例第21條、第60條告發開單，同時移置保管車輛；此外，他面對員警依法執行職務時，以顯然不當的行動相加，警方最後將他依違反社會秩序維護法第85條函請台北地院簡易庭偵辦。

