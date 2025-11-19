屏監不只鼎新醬油！「鐵窗牌」產品再增水耕蔬菜

屏東監獄今年推出水耕蔬菜班。（華懋公司提供）

屏東監獄的鼎新醬油是全台知名，未來「鐵窗牌」還會再新增水耕蔬菜，屏監獲上市公司華懋科技公司無償捐贈設備，及技術支援還有萵苣種子，正式推出「水耕蔬菜種植」職業訓練課程，希望助收容人重返社會時，能擁有安身立命的技能。

繼多年前的黑水虻養殖吃食廚餘課程後，屏東監獄再度產、官、學界跨界合作，今年首次辦理「植物教室」，並以水耕蔬菜種植為主題，進行職業訓練課程，課程的水耕蔬菜由華懋公司無償捐贈，該公司董事長鄭石治說，為實踐企業社會責任，與公部門協力推動收容人職業訓練與減碳永續目標，盼透過水耕蔬菜設施，讓收容人更能掌握現代農業技術，為未來重返社會提供新技能。

屏東監獄典獄長吳信彥說，感謝南華大學助理教授吳孟昆居中連結，協助屏監建置水耕蔬菜農業系統，提供實質學習資源與人才培育，更感謝華懋科技公司的無私捐贈，大幅推進受刑人職能培力，實現矯正教育與社會復歸的雙重價值。首期共12位學員於210平方公尺大小的教室中參訓，主要作物為萵苣，預計受訓3個月。

屏東監獄指出，課程由學員親手組裝水耕設施、種籽培育，育苗、移植、學習養液調配、水量補充，種植中觀察蔬菜生長情形，了解植物韌性，並透過訓練講授植物理論與實務操作，學習植物克服逆境的機制，不僅是職能訓練，更是心靈成長教育，也盼收容人能用這項技藝，為日後回歸社會奠下基礎。

