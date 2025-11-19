為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    掃蕩太子集團「在台金庫」 尼爾創新負責人等3人聲押禁見

    2025/11/19 20:53 記者王定傳／台北報導
    太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂聲押禁見。（資料照）

    太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂聲押禁見。（資料照）

    檢調警掃蕩太子集團在台的公司，昨啟動第二波行動，拘提太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊、資訊主管郭正仁及顥玥公司客服人員共8人到案，今移送北檢複訊，晚間諭知郭正仁50萬元交保並限制出境出海，並以林揚茂、鄭巧枚及陳麗珊3人涉洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，向法院聲押禁見。

    至於4名客服人員部分，檢方昨晚訊後諭知客服組長郭政誠60萬元交保，後降為50萬元，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺3人，各以30萬元交保。

    專案小組調查，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，鎖定台灣為洗錢基地之一，利用在台灣設立的公司，斥資38億元購入台北市和平東路「和平大苑」11戶豪宅與48個車位，並在台北101成立天旭公司，發展線上博弈賭博。

    專案小組於11月啟動第一波行動，約談台籍核心幹部王昱棠、辜淑雯等20多人，訊後聲押禁見王、辜及陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩4人獲准，其他被告大多交保。

    北檢當時同時聲請扣押該集團在台購置的18筆不動產、26輛名車等獲准，包含和平大苑11戶、車位48個（依實價登錄價值約38.1億餘元）、價值4.7億餘元的布加迪、勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫等名車，與餘額2.3億餘元的60個銀行帳戶，總值約45.2億元。

    專案小組持續追查發現，太子集團利用現金及貸款兩種方式購入豪宅，尼爾公司除負責繳交部分豪宅房貸等費用外，也是集團接收海外資金的公司之一；至於發展線上博弈的主力部隊為天旭公司，由辜淑雯負責招兵買馬找工程師撰寫程式，顥玥公司則提供「後勤」客服服務，兩者資金亦來自於太子集團，昨兵分8路啟動第二波行動，訊後3人聲押禁見、5人交保。

    太子集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚亦聲押禁見。（資料照）

    太子集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚亦聲押禁見。（資料照）

