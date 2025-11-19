貨運倉儲業聯合漲價挨罰4545萬 9業者興訟抗罰確定敗訴

長榮國際儲運等21家貨運倉儲業者聯合漲價挨罰4545萬，9業者興訟抗罰確定敗訴。（資料照）

長榮國際儲運等21家貨運倉儲業者，於2014年7月起聯合恢復收取3公噸以下全國貨櫃集散站（CFS）出口貨物的裝卸搬運使用機械費；行政院公平交易委員會認定21家業者構成聯合漲價行為，開罰共計6525萬元，其中長榮等9家共挨罰4545萬元的業者，提出行政訴訟請求撤銷罰單；台北高等行政法院去年6月判9家業者敗訴，最高行政法院今駁回9家業者上訴，全案確定。

公平會指出，21家倉儲業者均有經營貨櫃集散站業務，屬同一產銷階段的水平競爭關係，為了避免單獨恢復收取3公噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，導致交易機會流失，遂透過貨櫃儲運協會餐敘時，對於恢復收取費用達成共識，再藉由貨櫃儲運協會通知輪船、船務代理、海運承攬運送業、託運人、報關、進出口、汽車貨櫃貨運等相關公會、協會，達成各貨櫃場一致於2014年7月恢復收費，每噸收取55元。

公平會認為，21家業者的作法影響市場功能，也限制價格自由，對市場競爭有高度危害，足以影響貨櫃貨櫃集散服務市場的供需功能，參與聯合行為的貨櫃儲運協會會員，已占全國逾6成，若以全國貨櫃集散站營業額、CFS出口運量計算市場占有率，更是占全國營業額及運量的8成以上，此項聯合行為不論就「量」或「質」的標準，均符合聯合行為的構成要件，依公平交易法對21家業者各自依規模等條件裁罰，罰單共計6525萬元。

長榮等9家業者不服處分，告上法院。一審台北高等行政法院認定，21家業者共同決定聯合恢復收取出口貨物裝卸搬運使用機械費，並持續收取至2016年4月為止，確實構成聯合行為，並足以影響生產、商品交易或服務供需，公平會的裁罰有理，去年6月判決9家業者敗訴。業者上訴。

最高行政法院今判決認定，21家貨櫃場業者共同決定恢復收費，無論依「質的標準」及「量的標準」，均已達到足以影響我國貨櫃集散服務市場供需功能的程度，構成公平交易法第14條規定的聯合行為。

最高行指出，公平會審酌各家業者因聯合行為所獲得的利益、市場規模、地位與經營狀況、參與聯合行為的程度、違法後的悛悔實據、配合調查的態度、以及在21家業者中的綜合排序等，分別裁處不同額度罰鍰，當時已充分審酌一切情狀，符合義務與法律授權範圍，沒有違反比例原則、濫用裁量權、或逾期裁罰等情況，裁罰合法，駁回9家業者上訴確定。

