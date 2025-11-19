彰化轎車衝撞等紅燈機車1死3傷 肇逃嫌犯落網了！

員林警方今天下午在山腳路逮捕陳姓嫌犯。（警方提供）

員林市一名64歲高姓女騎士昨日（18日）在員鹿路停等紅燈時，遭後方一輛白色轎車高速追撞輾過身體，傷重不治，對方肇事逃逸，警方19日下午3時10分許循線在員林市山腳路ㄧ段前緝獲涉案陳姓（男、69年次）駕駛到案，經了解陳姓駕駛肇事前疑似有吸毒情事，全案移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

這起事故發生於昨天下午1時許，監視器畫面顯示，當時路口已有2名女騎士停在前方等待紅燈，高姓女騎士從後方緩慢騎上前排隊。未料，一輛白色轎車突然從後方逼近，毫無減速撞上高女並輾壓而過，強大力道將機車推擠向兩側，還造成張姓女騎士與其72歲蕭姓母親受傷，另一名46歲張姓女騎士也遭波及，幸僅輕傷。

消防人員到場時，高姓女騎士已失去生命跡象，救護員立即施以CPR及AED電擊並緊急送往員林基督教醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。其他3名傷者均送醫治療，無生命危險。

高女被嫌犯輾壓送醫不治。（民眾提供）

