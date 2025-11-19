歧視單親媽罵「有沒有帶腦袋上班」 雇主職場霸凌判賠10萬9千

台中張姓女雇主，長期對蔡姓女員工職場霸凌，辱罵「你到底有沒有帶腦袋上班」，還歧視其單親媽媽身分，台中地院判賠10萬9880元。（記者陳建志攝）

台中蔡姓單親媽媽，受雇於張姓女子經營的長照機構擔任行政工作，卻長期遭張女言語霸凌，包括怒罵、咆嘯、侮辱、諷刺，並歧視單親媽媽，還罵她「你到底有沒有帶腦袋上班」，蔡女除多次淚灑職場，還要看身心科，對張女提出損害賠償告訴，求償10萬9880元；法官認為張女霸凌屬實，且不認錯，判決如數賠償10萬9880元。

判決指出，蔡女2024年5月起至同年11月受雇於張姓女子，擔任行政職務，主要協助張女處理相關事務及購買午餐，張女卻長期言語霸凌，包括怒罵、咆嘯、侮辱、諷刺並歧視單親媽媽，多次對蔡女表示「你到底有沒有帶腦袋上班」。

去年10月16日還罵蔡女表示，「如果不是看你單親可憐才用妳，不然哪個公司可以一直讓你請假的，很看不慣你們這種單親的人領政府的錢」。蔡女主張，受此職場霸凌，患有混和焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，除名譽受損，也嚴重侵害人格權、名譽權、健康權，向張女求償精神慰撫金10萬9880元。

張女則否認有蔡女所指的言語霸凌與歧視單親媽媽事實，認為蔡女應就其主張的事實負舉證之責，還稱有替蔡女準備晚餐，還在她請假時，告知「壓力不用太大」、「趕快照顧孩子學新的就好」、「你會越來越好的」。

不過曾一起上班的鄧姓同事作證指出，去年8月底曾聽到張女把蔡女罵到哭，痛斥「妳憑什麼動我的東西，妳懂不懂尊重、妳有沒有帶腦袋上班」；王姓同事也作證表示，曾看到蔡女2次被張女從辦公室罵到哭著出來，用語包括「單親」等歧視語言。

台中地院根據蔡女去看心理醫生的就醫紀錄，發現她出現失眠、焦慮及恐慌、憂鬱等，認為張女以職場霸凌造成蔡女身心受創，侵害她健康權、人格權，且是故意以違背善良風俗的方法加害於人。

台中地院法官認為，張女職場霸凌屬實，審酌加害期間長達半年，導致蔡女患有身心症，出現失眠、焦慮、恐慌痛苦，加上張女不認為自己有錯的態度，判決張女要賠償蔡女10萬9880元，可上訴。

