虛驚一場!澎湖公車亭驚見長刀遺失物 原來是結案發還扣押物

澎湖縣政府文化局前公車候車亭，赫然出現澎湖地檢署證物刀械。（民眾提供）

澎湖地檢署將扣押的長刀發還當事人，對方領回不慎遺忘於文化局前的公車候車亭，該候車亭鄰近馬公國中、高中學。昨（18日）放學時間有學生「拾獲」，一度引發外界緊張。

馬公警分局指出，昨晚間6時30分許，正值下班及放學巔峰時間，警方接獲民眾報案，指稱於澎湖文化局前中華路公車站長椅上，發現1把長刀。由於事關敏感，馬公警分局光明派出所員警隨即到場查處，發現該長刀上，還附有檢察機關澎湖地檢署證物標示編號，讓外界懷疑檢察機關證物保存出現問題。

馬公警分局員警隨即聯繫檢察機關法警室確認後得知，該長刀已於當日依法發還給所有人。警方後續聯絡到領回人了解，對方表示因搭乘公車時攜帶物品較多，不慎遺忘於公車站，對造成民眾誤會與驚擾深感抱歉。

警方已依拾得遺失物程序受理，並通知物主到派出所領取，後續將依規定辦理發還手續。澎湖地檢署隨後也發表聲明，經查證此件扣押物因已結案，無扣押必要，澎湖地檢署昨已發還所有人具領。

