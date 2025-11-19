刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生殺人未遂起訴求刑7年

30歲輔大肄業的曾柏瑋涉殺人未遂起訴求刑7年。（資料照）

30歲輔大肄業的曾柏瑋，因不滿輔仁大學附設醫院泌尿科名醫江漢聲，擔任校長時被控挪用學校經費涉背信最終無罪確定，11月11日佯裝看診時自背後突襲持美工刀刺殺江漢聲，致江的右腕、左前臂、左手左腹壁等處受傷，新北地檢署今依殺人未遂及違反醫療法等罪嫌起訴曾男，並斥責曾男犯罪手段惡劣、所為嚴重破壞醫病間信賴關係，對社會法秩序及醫病關係危害至為重大，應予嚴厲非難，請法院從重量處7年徒刑。

據了解，曾男就讀輔大時，校長正是江漢聲，曾男對江漢聲陷挪用校款爭議有所不滿，多次在校內舉牌拒絕讓江連任校長。曾男已離校多年，但他仍舊對過去所堅持的正義放不下，在得知今年江漢聲被判無罪後，竟計畫裝病患去看診時趁機下殺手。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，曾先在10月底某日，在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江○○殺人之主觀犯意...」等內容，並以不詳APP軟體設定在11月11日下午5時發布，以為其日後遭捕時開脫。

檢警調查，曾於11月11日下午2時26分許，佯以掛號病患身分進入輔大醫院診間，趁江漢聲為其診察完畢、正在洗手而背對他之際，口出：「我不是來看病，是來殺你的」即持美工刀朝江的下半身揮砍，見江轉身徒手抵抗，仍不停止，持續往江的身體揮砍；江漢聲趁隙逃離診間時，曾還朝江丟擲美工刀，所幸江漢聲閃避與即時逃離未遭擲中，但仍受有右腕6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷等傷害。

檢察官建請法院審酌曾男因不滿江漢聲另案受無罪判決確定，不思依法定程序為相關救濟，反以持刀攻擊方式實現其所認知的「正義」，絲毫不尊重法院確定判決的尊崇性，破壞法秩序甚鉅；又利用江漢聲問診視病如親，對病患全無防備之際，持刀自背後襲擊、揮砍，手段惡劣，除造成被害者心理驚恐、受創外，亦將造成日後醫師問診時，尚須提防病患是否會突然莫名攻擊，嚴重破壞醫病間信賴關係。

曾男犯後已被法院收押，檢方請法院審酌曾男所犯是重罪，且其臉書除對江漢聲獲無罪有所不滿外，針對該案同案被告亦稱「狗屁不通且自相矛盾」，甚至對判決法官等人稱「法官淪為可恥的權貴奴婢」、「那仿效廖添丁替天行道也只是義務罷了」等，足認他對上述人士懷有難以化解恨意，再犯之風險至高，建請繼續羈押。

