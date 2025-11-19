北市豪宅富少雙屍命案 藥頭涉提供毒品收押

北市信義區豪宅雙屍案，死者陳男父母（右、中）及胞弟日前偕同檢警相驗。（資料照）

37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友，上月25日被發現陳屍於台北市信義區豪宅的客廳沙發旁，桌上有白色粉末、藥錠及電子煙彈，警方初篩發現含有愷他命、卡西酮、大麻及一粒眠4種成分毒品，檢警日前先後查獲提供毒品的藥頭及送貨者等3人到案，各以5萬至30萬元交保，昨日再拘提上游藥頭李宗祐，訊後向法院聲請羈押禁見，台北地院今日裁定羈押不禁見。

檢警調查，死者陳男家族背景實力雄厚，陳父曾是知名台商集團董事長，死者陳男也是資本額逾9億元的創投公司負責人，也是某餐飲公司股東。

大樓監視器顯示，陳男與曾女10月24日晚間7時許返回豪宅就未再進出，陳父25日聯絡不到兒子，晚間9時前往現場，一進門就發現2人陳屍於客廳沙發旁，119救護人員到場認為已明顯死亡，通知警方，檢警研判死亡時間在1天內，排除外力介入。

10月26日初步相驗遺體，並採集現場桌上的不明白色粉末與藥錠送驗，追查發現有3人與這些毒物有關，蘇女、鍾男涉提供毒品、謝男送貨，本月初傳拘3人到案，訊後諭令蘇女30萬元、鍾男20萬元、謝男5萬元交保，皆限制出境出海。

北檢續追毒品來源，18日再指揮警方拘提上游藥頭李宗祐到案，訊後認為有勾串、逃亡之虞，向北院聲押禁見。法官今開庭後裁定收押，但不禁見。全案由北檢持續偵辦中。

