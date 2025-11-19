大學講師寄生人夫！IG高調放閃曬恩愛 元配不忍了

女講師與人夫高調曬恩愛，元配求償60萬元，判賠40萬元。（情境照）

彰化一名在大學兼課的周姓女講師，去年收入才20萬元，卻與人夫發生不倫戀，兩人三不五時到高檔餐廳用餐，還出國到峇里島過情人節、香港吃情人餐，女講師把日子過得滋潤又快活，還高調在IG上「放閃」、「曬恩愛」，惹得元配一次請2名律師提告求償60萬元，法官認為，女講師侵害原告配偶權，判決應賠償40萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。

判決書指出，元配與先生結婚5年，並生有一子，不料婚姻因被告介入而生變，元配提出錄音證據顯示，女講師曾向她表示「因為我從一開始知道的時候，你們就已經要談離婚已經好一段時間了」、「他去年就告訴我了…說律師就快要處理好了」。這段對話證明女講師早已知悉對方為有配偶之人，卻仍持續交往。

請繼續往下閱讀...

女講師「侵門踏戶」、「步步進逼」，她利用IG高調曬跟人夫恩愛，包括每月28日是兩人的「相識紀念日」，要吃情人餐；在高檔牛排館PO「一定要恩愛」的照片；到香港跨年擁吻；今年2月到印尼峇里島度過「第一個情人節」；今年3月入住日月潭高檔酒店。

而審理過程中，女講師無正當理由未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或陳述，其財產申報去年只有20萬元的講師費。

但原告的律師挖出，女講師在校外開飲料店及商行，還有2棟房子，證明其財力不凡。

彰化地方法院審理認為，該名女講師明知人夫為有配偶之人，仍與其有親密交往行為，已故意侵害原告配偶權，且屬背於善良風俗之方法加損害於他人，情節重大導致原告精神上受有相當痛苦。法院審酌雙方身份地位及經濟狀況，判決精神慰撫金以40萬元為適當。全案可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法